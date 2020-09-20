ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Триста спартанок Беларуси упаковали в автозаки
42-ой день протестов в Беларуси завершился задержанием более трехсот человек на женском марше в Минске. Как минимум двух женщин госпитализировали. Силовики окружили участниц акции возле торгового центра и начали выдергивать их из сцепки. Женщины пытались помешать задержаниям криками. Кому-то удалось сбежать. Других отпустили, потому что в автозаках не хватало места на всех. #протесты #беларусь #лукашенко
42-й день протестов в Беларуси / Others
20 сентября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us