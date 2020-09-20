Триста спартанок Беларуси упаковали в автозаки

42-ой день протестов в Беларуси завершился задержанием более трехсот человек на женском марше в Минске. Как минимум двух женщин госпитализировали. Силовики окружили участниц акции возле торгового центра и начали выдергивать их из сцепки. Женщины пытались помешать задержаниям криками. Кому-то удалось сбежать. Других отпустили, потому что в автозаках не хватало места на всех. #протесты #беларусь #лукашенко