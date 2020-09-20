Восьмой московский марафон пробежали 24 тысячи человек

В Москве сегодня прошло крупнейшее беговое событие России - Восьмой московский марафон. В марафоне приняли участие 24 тысячи человек. Бегуны могли выбрать дистанцию 10 км или 42,2 км. Особенностью марафона является то, что маршрут проходит по основным московским достопримечательностям: бегуны пробежали мимо Москва-Сити, Кремля, Большого театра, Храма Христа Спасителя. Также наравне с бегунами соревновались хендбайкеры, которые преодолевали дистанцию своими руками, а не ногами. Победитель среди мужчин преодолел дистанцию за 2:13:40, а чемпионка 2018 года среди женщин Сардана Трофимова побила свой же рекорд и пробежала марафон за 02:28:02. #москва #марафон #бег