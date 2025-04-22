ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль не планирует прекращать удары по Украине
Дмитрий Песков заявил, что конкретных переговоров с Украиной о приостановке ударов по гражданским объектам не запланировано
Кремль не планирует прекращать удары по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / Reuters
22 апреля 2025 г.

Конкретных договоренностей между Россией и Украиной о переговорах по прекращению ударов по гражданским объектам пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конкретных планов нет, есть подтверждение президентом (Владимиром) Путиным готовности обсуждать этот вопрос, с учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место. Но никакой конкретики в этом плане нет», — заявил Песков.

Он отметил, что президент Путин в очередной раз выразил готовность решать вопросы через переговоры.

«Президент и объяснил сложность этой темы как раз вчера, отвечая на вопрос журналистов. То есть, говоря об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких — не могут быть», — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что, по мнению Москвы, инициатива переговоров должна исходить и от Киева.

«При желании и при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность», — добавил он.

Накануне Владимир Путин заявил, что вопрос ударов по гражданской инфраструктуре требует тщательного анализа. По его словам, это можно обсуждать в рамках диалога.

Песков также сообщил, что Кремль проинформирует СМИ о визите в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, когда дата визита будет определена.

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