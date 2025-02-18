ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС идет на уступки
ХАМАС согласился освободить 6 израильских военнопленных вместо 3 в рамках первого этапа обмена, запланированного на 22 февраля
ХАМАС идет на уступки
Газа / Reuters
18 февраля 2025 г.

ХАМАС объявил, что 22 февраля освободит шестерых израильских военнопленных вместо трех, как было запланировано ранее. Об этом заявил член политбюро движения Халиль аль-Хайе.

Также стало известно, что 20 февраля ХАМАС передаст Красному Кресту тела четырех израильских заключенных.

По данным местных СМИ, Израиль потребовал увеличить число освобожденных пленных до шести в обмен на разрешение ввоза домов-контейнеров и строительной техники в сектор Газа. Официальный Тель-Авив пока не подтвердил, выполнит ли свое обещание.

ХАМАС заявил, что готов к второму этапу прекращения огня, однако израильская сторона избегает переговоров.

С начала обмена ХАМАС уже освободил 19 израильских пленных. Согласно соглашению, достигнутому при посредничестве Катара, за первые 42 дня перемирия стороны договорились освободить 33 израильских и более 1900 палестинских пленных.

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