Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в подготовке к войне в зоне карабахского конфликта, сославшись на концентрацию армянских вооруженных сил в регионе, пишет «МК». «У нас есть оперативные разведданные», - сказал азербайджанский лидер, добавив, что пока не может раскрыть подробности.

Кроме того, Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сознательных провокациях в зоне конфликта, в частности, в проведении заселения Нагорного Карабаха. По мнению азербайджанской стороны, такие действия противоречат международным нормам.

«Нас втягивают в провокацию», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, добавив, что у Баку нет никаких военных целей на территории Армении. При этом, по его словам, если будет совершена провокация, то никаких ограничений для азербайджанской армии уже не будет.

«Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них», - отметил Алиев.

Комментируя июльские столкновения на армяно-азербайджанской границе, президент назвал их провокацией Армении, которая была призвана выяснить реакцию союзников по ОДКБ на обострение ситуации.

Последняя такая провокация произошла 21 сентября утром: в Товузском направлении на армяно-азербайджанской государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Мамедов Эльшан Али оглы.

Кроме того, вечером 20 сентября азербайджанская армия сбила армянский беспилотник, осуществлявший разведывательный полет. Баку не уточняет район, где был ликвидирован БПЛА. По информации в соцсетях, это произошло в Шамкирском районе, который не имеет границ с Арменией.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

В приграничных столкновениях погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала, и 1 мирный житель, а также 4 военнослужащих с армянской стороны. Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации конфликта.

По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона при поддержке артиллерии попыталась продвинуться в этой части госграницы, но, встретив жесткое сопротивление, отступила.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.