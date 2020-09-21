Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал на своем сайте доклад, раскрывающий хронологию распространения российских частных военных компаний (ЧВК) в мире с 2014 года, сообщает Лента.Ру.

Согласно данным CSIS, российские наемники впервые появились в Украине, Сенегале, Демократической Республике Конго и на Шри-Ланке в 2014 году.

С 2015 года они присутствуют в Эсватини (бывш. Свазиленд), Ливии и Сирии, а с 2016-го - в Азербайджане, Сербии и Индонезии.

В 2017 году, по сведениям американского центра, боевики российских ЧВК прибыли в Таджикистан, Ирак, Египет, Судан, Южный Судан, Чад и Венесуэлу. С 2018 года они присутствуют в Афганистане, Йемене, Южной Африке, Ботсване, Центральноафриканской Республике, Зимбабве, Бурунди, Мозамбике, Гвинее-Бисау, а также на Мадагаскаре и Коморских островах.

В 2019 году наемники российских ЧВК появились в Мали, Нигерии и Республике Конго, а в 2020-м – в Экваториальной Гвинее.

Москву часто обвиняют в использовании наемников в разных странах. В частности, речь идет о ЧВК «Вагнер», неофициальном вооруженном формировании, за которым стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Например, согласно докладу ООН, граждане РФ, присутствующие в Ливии, «оказывают техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуют в боевых операциях». Речь идет о 1200 наемниках ЧВК «Вагнер». Они, в частности, работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.