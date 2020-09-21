ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
В Уфе открыли стелу, посвященную правам человека, но одобрили ее не все
Общественность республики неоднозначно восприняла появление в столице нового памятника. Некоторые посчитали, что арт-объект украсил центр города, другие раскритиковали автора стелы за ошибки в словах и отсутствие надписей на башкирском языке
В Уфе открыли стелу, посвященную правам человека, но одобрили ее не все
Фото: "Башинформ" / Others
21 сентября 2020 г.

В центре Уфы в прошлую субботу был установлен арт-объект – стела в честь прав человека, сообщает UfaCityNews.На памятник, выполненный из двух круглых полотен, в центре которых изображен «Витрувианский человек» Леонардо Да Винчи, нанесены выдержки из Всемирной декларации прав человека. Инициатором данного проекта выступил совладелец галереи современного искусства «Облака», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкортостана Валериан Гагин. По его словам, это первая стела прав человека в России.

Однако общественность республики неоднозначно восприняла появление в столице нового памятника. Некоторые посчитали, что арт-объект украсил центр города, другие раскритиковали автора стелы за ошибки, отсутствие древнегреческих слов и общий художественный стиль. Например, «раса» и «происхождение» написаны с ошибками и опечатками («расса» и «просихождение»).

Башкирский писатель, публицист и драматург Зухра Буракаева считает, что раз стела установлена в Башкортостане, то и надписи на ней тоже должны быть на башкирском языке.

«Вы сами пишете – РОДНОЙ ЯЗЫК, ЯЗЫК, и сами же своим отношением начинаете уже попирать права государственного языка Башкортостана. Это была мелкая провокация или вы действительно не понимаете каких-то тонких, важных моментов в правах человека? Поймите – у меня, как у башкирки, нет другой столицы, где было бы реализовано мое право читать надписи на родном языке – втором государственном языке моей республики», – прокомментировала она под пост Гагина в Facebook.

В ответ автор проекта заметил, что «действие закона о языках не распространяется на авторские объекты», то есть нельзя требовать от автора что-либо, апеллируя к закону о языках. По словам Гагина, «это противоправно и антиконституционно».

Уфа стала четвертым городом в мире, где установлена стела, посвященная Всеобщей декларации прав человека.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us