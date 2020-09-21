В центре Уфы в прошлую субботу был установлен арт-объект – стела в честь прав человека, сообщает UfaCityNews.На памятник, выполненный из двух круглых полотен, в центре которых изображен «Витрувианский человек» Леонардо Да Винчи, нанесены выдержки из Всемирной декларации прав человека. Инициатором данного проекта выступил совладелец галереи современного искусства «Облака», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкортостана Валериан Гагин. По его словам, это первая стела прав человека в России.

Однако общественность республики неоднозначно восприняла появление в столице нового памятника. Некоторые посчитали, что арт-объект украсил центр города, другие раскритиковали автора стелы за ошибки, отсутствие древнегреческих слов и общий художественный стиль. Например, «раса» и «происхождение» написаны с ошибками и опечатками («расса» и «просихождение»).

Башкирский писатель, публицист и драматург Зухра Буракаева считает, что раз стела установлена в Башкортостане, то и надписи на ней тоже должны быть на башкирском языке.

«Вы сами пишете – РОДНОЙ ЯЗЫК, ЯЗЫК, и сами же своим отношением начинаете уже попирать права государственного языка Башкортостана. Это была мелкая провокация или вы действительно не понимаете каких-то тонких, важных моментов в правах человека? Поймите – у меня, как у башкирки, нет другой столицы, где было бы реализовано мое право читать надписи на родном языке – втором государственном языке моей республики», – прокомментировала она под пост Гагина в Facebook.

В ответ автор проекта заметил, что «действие закона о языках не распространяется на авторские объекты», то есть нельзя требовать от автора что-либо, апеллируя к закону о языках. По словам Гагина, «это противоправно и антиконституционно».

Уфа стала четвертым городом в мире, где установлена стела, посвященная Всеобщей декларации прав человека.