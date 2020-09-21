Месторождение Сакарья стоит $65 млрд

Турецкие геологоразведчики совершили одно из крупнейших национальных открытий XXI столетия. В Черном море обнаружено месторождение природного газа, получившее, по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, название Сакарья.

Площадь залежей, имеющих наибольший потенциал, составляет примерно 8 тысяч квадратных километров, а объем предварительно разведанных запасов превышает 320 миллиардов кубометров. Причем эта цифра может быть пересмотрена в сторону увеличения.

Кстати, ранее в неофициальных источниках фигурировали данные о 800 миллиардов кубометров газа. Однако эти слухи опроверг на брифинге турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.

Примерная стоимость газа из месторождения Сакарья, по словам последнего, составляет $65 миллиардов. Подобные запасы позволят обеспечить бесперебойное газоснабжение Турции в течение семи-восьми лет.

Шельфовые газовые скважины будут пробурены всего в 180-200 километрах от берега, далее предстоит проложить трубопроводы. Первый газ с Сакарьи на берег хотят доставить уже в 2023 году, согласно поручению президента Эрдогана.

Естественно, начальная добыча будет немного низкой, до выхода на плато потребуется время. Но в любом случае уже известны и предварительные параметры добычи на Сакарье. На первоначальном этапе речь идет о 10 миллиардах кубометров ежегодно.

Среднегодовое потребление в Турции - от 45 до 50 миллиардов кубометров. Сакарья позволит удовлетворить 20% внутренних потребностей Турции в газе. Эта доля велика для страны, которая импортирует 99% всего голубого топлива (стоимость импорта энергоносителей составляет порядка $40 млрд).

Отметим, что, помимо собственного континентального шельфа, у Турции также есть лицензионные месторождения Северного Кипра, а также лицензионные участки в морях и на небольших участках суши.

«Газпром» теряет Турцию, виной – климат и коронавирус

Начало разработки месторождения Сакарья – лишь один из факторов, который в ближайшее время приведет к крупнейшему изменению структуры турецкого газового рынка.

В настоящее время, отметим, в структуре импорта газа в Турцию 75% приходится на трубопроводный газ, основными поставщиками которого являются три страны – Россия, Азербайджан и Иран. В значительной степени более диверсифицированным является рынок СПГ, который в Турцию поставляет множество стран. Причем, помимо олигополистов (США, Катара, Алжира, Нигерии), на нем присутствуют также Камерун, Тринидад и Тобаго, Египет. Поставляется в Турцию и российский СПГ.

Зависимость Турции от российского природного газа медленно, но неуклонно снижается. Достаточно сказать, что экспорт «Газпрома» в страну в 2020 году снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым периодом. По объемам газовых поставок Россия, привыкшая к первому месту, опустилась сразу на пятое – ее обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.

На ситуацию сильно повлияли теплая зима в Турции и разразившаяся пандемия коронавируса. Плюс официальная Анкара ведет политику отказа от российских энергоносителей, которая объясняется факторами сугубо экономическими, а отнюдь не политическими, как порой пытаются представить в Москве.

Просто поставки трубопроводного топлива «Газпрома» обходятся Турции слишком дорого.Цена нагаз, экспортируемый российской компанией для Boru Hatlari ve Petrol Nakliyat AŞ (BOTAŞ), на второй квартал 2020 годы была рассчитана на уровне $228 долларов за тысячу кубометров, в то время как спотовые цены на газ в Европе за тот же период упали ниже $100. Таким образом, «Газпром» уже потерял свою привлекательность с точки зрения турецких контрагентов.

Припомнят и Стокгольмский арбитраж

Турция поэтапно отказывается не только от российского трубопроводного газа, но и, в целом, переходит на СПГ. В стране уже построены два соответствующих терминала, а импорт этого энергоносителя стремительно растет двузначными цифрами. Причем поворотной точкой для дальнейшей диверсификации рынка станут ближайшие месяцы, когда заканчивается действие части долгосрочных контрактов на поставки газа общим объемом 11,6 миллиарда кубометров.

В частности, уже в сентябре 2020 года завершается действие соглашения BOTAŞ о покупке СПГ объемом 2,1 миллиарда кубометров с Катаром, затем – соглашение на 4 миллиарда кубометров, получаемых BOTAŞ от «Газпрома» по Трансбалканскому газопроводу и, наконец, соглашения о покупке 1,3 миллиарда кубометров СПГ из Нигерии.

В будущем году истекает действие газовых соглашений между Avrasya Gaz и Bosphorus Gaz с Россией на поставки голубого топлива объемами 1,5 миллиарда кубометров (по 750 миллионов кубометров на каждую компанию). Помимо этого, в 21 году заканчиваются еще два контракта с Enerco Enerji на 2,5 миллиарда кубометров и Shell Energy на 250 миллионов кубометров.

Стоит напомнить, что Enerco Enerji и Shell Energy вели длительную тяжбу в Стокгольмском международном арбитражном суде с «Газпромом» по поводу дисконтирования поставляемого газа. Спор начался с того, что «Газпром» в одностороннем порядке объявил о снижении поставляемого топлива после того, как турецкие покупатели отказались оплачивать резко увеличившийся счет. Так что можно предположить, какова будет позиция турецких переговорщиков сейчас.

Как бы то ни было, в ближайшее время стороны будут вынуждены проводить новые переговоры об условиях поставок газа, на который приходится почти 25% внутреннего потребления страны. И солировать в этих переговорах будет именно турецкая сторона, чего не бывало прежде.