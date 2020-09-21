Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, и тем самым привлекли внимание финансовой разведки США (FinCEN), пишет российская версия издания Forbes со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

В основе расследования, в котором участвовали 110 различных СМИ из почти 90 стран, раскрываются факты утечки более 2,1 тысяч отчетов о подозрительной деятельности банков, которые передаются в FinCEN. В распоряжение ICIJ эти файлы попали через американское издание BuzzFeed News. Разведка FinCEN утечку этих сведений осудила.

Общий объем транзакций, информация о которых оказалась у журналистов, превышает 2 триллиона долларов. При этом в базе отражены только те транзакции, по которым доступно достаточно сведений о банках-отправителях и банках-получателях. Так, согласно имеющейся информации, на Россию приходится 3810 подозрительных транзакций: получено было 7,3 миллиарда, отправлено - 3,5 миллиарда долларов.

Лидером по объему подозрительных транзакций стал «Росбанк» – 323 операции на сумму 4,8 миллиарда долларов. На втором месте оказался владивостокский банк «Приморье», который был вовлечен в 362 подозрительных транзакции (205 миллионоа долларов). В числе лидеров по количеству сомнительных банковских операций оказались также «Альфа-банк» и «Сбербанк« (около 500 транзакций на общую сумму свыше 400 миллионов долларов у каждого).

Самой крупной транзакцией, связанной с Россией, стал перевод из Amsterdam Trade Bank (нидерландской «дочки» «Альфа-банка«) в «Росбанк» 2,7 миллиарда долларов в августе 2011 года. Лидером по проводкам подозрительных транзакций из России среди зарубежных банков стал Bank of New York Mellon, который был вовлечен в 2992 транзакции: он отправил 2,76 миллиарда и принял 7,07 миллиарда долларов.

Подозрительные банковские операции связаны с именами таких крупнейших российских бизнесменов, как Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина и его зять Валентин Юмашев, а также крестный дочери президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин.

Журналисты утверждают, что в 2010 году компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, которую относят к аффилированным лицам ряда российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Юмашев, говорится в отчете, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которой, предположительно, владеет миллиардер Алишер Усманов.

Находящиеся под санкциями братья Ротенберги заподозрены в международных расчетах через лондонский банк Barclays – они тайно покупали произведения искусства.

Миллиардер Аркадий Ротенберг уже назвал «не более чем бредом» расследование о подозрительных трансакциях.

В документах FinCEN также содержится информация о транзакциях от российских госструктур за рубеж. Например, компания «Рособоронэкспорт», которая занимается продажей российской военной техники за границу и входит в госкорпорацию «Ростех», перечисляла деньги индонезийскому бизнесмену китайского происхождения Енг Дин Тжонгу. Транзакции выпонялись через банк «Международный финансовый клуб» (МФК), доля в котором есть у супруги главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Компания Суджито Нг Trimarga Rekatama действовала, как писали местные СМИ, в интересах корпорации «Сухой» в Индонезии.

FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - подразделение Минфина США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых транзакциях в целях противодействия финансированию терроризма и «отмыванию» незаконно полученных средств.