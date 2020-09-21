Триполи надеется на взаимодействие с Москвой на основе учета общих интересов и взаимного уважения, но в данное время Россия «плохо выглядит в глазах ливийцев» из-за участия наемников ЧВК «Вагнер» в боевых действиях в стране после 4 апреля 2019 года, когда произошло наступление Халифы Хафтара на Триполи. Об этом рассказал в интервью газете «КоммерсантЪ» бывший председатель Всеобщего национального конгресса (ВНК) Ливии (2013–2014 годы) Нури Абу Сахмейн. Занимаемая им в тот период должность была равнозначна посту главы государства.

«К сожалению, Хафтар использовал «Вагнера» вместе с наемниками из других стран для атаки на Триполи. Его действия нарушают все международно-правовые стандарты. Более того, они преступны. […] И военные преступления - массовые убийства, установка мин в жилых кварталах в районе Триполи - лягут бременем на всех, кто в этом участвовал. В том числе тех, кто связан с группой «Вагнера». Но мы верим, что в отношениях между странами могут быть камни преткновения и недопонимание, но все исправимо», - cказал Сахмейн.

По его словам, все российские официальные лица, с которыми он встречался, отрицают какую-либо связь с ЧВК «Вагнер», более того, они «проверяют, кто за этим стоит, поскольку официальное прикрытие для этой группы со стороны российского правительства отсутствует».

«Я ясно дал им понять, что ливийский народ не может игнорировать реальные факты. Но все же мы надеемся на будущее взаимодействие с Россией на основе учета общих интересов и взаимного уважения. Мы знаем, что Россия - это сверхдержава и у нее есть постоянное место в Совете Безопасности ООН, но в той же степени мы уверены, что крупные страны нуждаются в Ливии, учитывая ее географическое положение и историческую ценность», - отметил политик.

Комментируя сделанное накануне министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявление о том, что Москва и Анкара достигли соглашения о прекращении огня в Ливии, Сахмейн напомнил, что «инициативы со стороны Турции, которая, по его мнению, стремится представить решение этого вопроса в координации с русскими, никогда не прекращались».

В заключение экс-глава ВНК Ливии подчеркнул, что мобилизация сил Хафтара продолжается, и наемники, включая ЧВК «Вагнер», все еще остаются в районе Сирта и Эль-Джуфры. Кроме того, по его словам, силы, расположенные к западу от Сирта, находятся в состоянии боевой готовности и не оставляют возможности для внезапных атак.

«По-прежнему в Ливию попадает оружие из-за рубежа. По-прежнему международное сообщество не сделало ничего, кроме нескольких заявлений, для того чтобы возобновился экспорт нефти, и не наказало тех, кто этому препятствует. Это то, что я хотел разъяснить тем, с кем я встречался в России, - что ставки очень высоки», - сказал Сахмейн.

Ранее Anadolu сообщило, что около 400 сирийцев из числа боевиков военизированных формирований «Шаббиха», завершив курс подготовки в районе Камышлы на северо-востоке Сирии, направились в качестве наемников на восток Ливии. По информации агентства, формированием отрядов наемников для помощи Халифе Хафтару в Ливии занимаются российские военные в районах, подконтрольных Башару Асаду. Каждому предлагают по 1500-2000 долларов в месяц. Общее число сирийских наемников, прибывших на восток страны таким образом, уже превысило 5 тысяч.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом правительством Ливии, и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН от мая с. г., на стороне последнего воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство, которое до недавнего момента возглавлял Файез Саррадж, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.