Турция стала третьей страной в мире, менее других пострадавшей в результате пандемии коронавируса, сообщил министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак на своей странице в Twitter, ссылаясь на прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭРС).

По результатам наблюдений ОЭРС, кроме Турции, с наименьшими потерями из пандемии могут выйти Китай и Южная Корея.

«Благодаря сильной экономике, эти прогнозы могут быть улучшены. Мы в долгу перед всеми нашими медиками, которые борются с эпидемией, и всеми нашими рабочими, продолжившими производство», - написал Албайрак.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа со ссылкой на доклад Atlantic Council Global Energy Center сообщил, что в Турции один из один из самых низких показателей смертности от коронавирусной инфекции в мире.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, медицинские учреждения Турции, в отличие от США, Испании и Италии, не были перегружены пациентами с COVID-19. Кроме того, как отметили эксперты, экономика Турции избежала разрушительных потерь, фиксируемых в Соединенных Штатах и в большинстве стран Европы.

Согласно данным на 20 сентября, всего с начала пандемии в Турции зафиксировано 302 867 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 267 233 человек выздоровели, 7506 - скончались.