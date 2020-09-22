Вашингтон не считает, что так называемая «севильская карта», посредством которой Афины и греческий Кипр пытаются обосновать территориальные претензии в отношении Турции, имеет какое-либо юридическое значение. Об этом говорится в заявлении посольства США в Анкаре, распространенном в понедельник в Twitter.

«Что касается правового статуса «севильской карты», то Соединенные Штаты не считают, что она имеет какое-либо юридическое значение. Мы видим, что Европейский Союз также не рассматривает «севильскую карту» юридически обязательным документом», - говорится в заявлении.

В американской дипмиссии подчеркнули, что США «в принципе» не занимают какой-либо позиции по морским пограничным спорам других государств.

«Морские границы должны регулироваться заинтересованными государствами по соглашению на основе международного права. Соединенные Штаты решительно поддерживают доверительный диалог и переговоры и призывают Грецию и Турцию возобновить предварительные консультации как можно скорее», - добавили в посольстве.

Так называемая «севильская карта», всецело отвечающая интересам Греции и греческой администрации Южного Кипра, была разработана профессором Севильского университета Хуаном Суарезем де Виверо. Очерчиваемые Афинами границы в Эгейском и Средиземном морях показаны на ней в качестве внешних границ ЕС.

Используя «севильскую карту», греко-кипрская сторона пытается «зажать» Турцию у ее берегов и закрыть доступ Анкаре к Восточному Средиземноморью. Согласно документу, континентальный шельф Греции в районе острова Меис протягивается на юг вплоть до середины Средиземного моря, перекрывая выход Турции за пределы залива Антальи.

Анкара не признает претензии Афин на шельф острова Меис, который расположен всего в 2 км от Турции и в 580 км от побережья континентальной Греции.