В Узбекистане скоро могут отменить официальный запрет на ношение хиджаба в общественных местах, цитирует Vesti.Uz депутата нижней палаты Олий Мажлиса (парламента) Расула Кушербаева.

Как пояснил парламентарий, принятый в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях» предусматривает, в том числе, отмену запрета на появление людей в «религиозной одежде»в общественных местах.

Кроме того, новые поправки позволят каждому человеку получить без каких-либо ограничений профессиональное образование в религиозных учебных заведениях, а родителям или опекунам - обучать детей основам религиозной практики и правилам этикета (домашнее обучение). Поправки также освобождают религиозные организации от уплаты госпошлины при обращении в суд по поводу действий или бездействия чиновников.

Как отметил Кушербаев, ряд изменений будут внесены и в процесс регистрации религиозной организации: количество лиц, необходимое для регистрации, сократится со 100 до 50. Участие общественности в процессе регистрации религиозной организации будет отменено.

Законопроект должен пройти еще два чтения, после чего его направят на утверждение в Сенат.

Согласно статье 184−1 Кодекса об административной ответственности, введенной в законодательство в мае 1998 года, появление граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в «культовых одеяниях»влечет наложение штрафа от 5 до 10 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

Подобные нормы много лет создавали напряженность в среде верующих в республике и оставались одной из основных проблем в сфере прав человека и свободы вероисповедания.

Ислам обязывает женщин в общественных местах скрывать все свое тело, кроме лица, кистей рук и ступней ног.