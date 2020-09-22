В Крыму 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи, пишет «Крым.Реалии», ссылаясь на сделанное 21 сентября заявление руководителя российского предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез. Но я все равно планирую какое-то количество машин с емкостями к завтрашнему дню перетащить в Симферопольский филиал, чтобы ими подстраховать районы, в которые не смогут дотянуться мои коллеги», – сказал Баженов, не уточнив при этом названия населенных пунктов.

«Моя точка зрения однозначная, - уточнил директор предприятия, - хотя бы раз в неделю вода у людей должна быть по сетям там, где чистый подвоз. Потому что на подвозе людям не обеспечат ни работу стиральных машин, ни остального».

В российском правительстве аннексированного Крыма говорят, что готовятся к «худшему сценарию» с водоcнабжением полуострова: не исключается вариант, что в скором времени ситуацию с водообеспечением региона признают чрезвычайной. По словам подконтрольного Москве главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет.

Запасы воды на полуострове пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, что и стало причиной засоления почвы.

По причине засухи и обмеления водохранилищ с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Ранее правительство Украины, которое обеспечивало до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, неоднократно заявляло, что водоснабжение аннексированного РФ в 2014 году Крыма будет возобновлено только после возвращения полуострова.

Мониторинговая миссия ООН в Украине, со своей стороны отмечает, что «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».