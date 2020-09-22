ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
В Башкортостане снова вспыхнули протесты против разработки горы
«Русская медная компания» уже заявила о невозможности продолжения работ по дальнейшему освоению месторождения на горе Крыктытау и проектированию строительства на его территории горно-обогатительного комбината
В Башкортостане снова вспыхнули протесты против разработки горы
Фото: WikiMapia / Others
22 сентября 2020 г.

Жители Башкортостана вышли на шестой народный сход против разработки горы Крыктытау и строительства медного горно-обогатительного комбината«Русской медной компанией»,пишет Лента.Ру со ссылкой на«Верстов.Инфо».

В акции приняли участие около двух тысяч человек, которые потребовали признать горный хребет особо охраняемой зоной. Эколог, ведущий программы «Зеленый остров»Александр Сидельников отметил, что в случае начала работ в районе в воду попадут медь, сурьма и мышьяк. Произойдет экологическая катастрофа.

На горе берут свои истоки реки Малый и Большой Кизил. Вдоль их берегов расположено более 40 поселений республики и Челябинской области с общим населением в 500 тысяч человек.

Одна из лидеров экологического движения Зиля Рамазанова добавила, что на Крыктытау растут хвойные леса, благодаря которым соседние районы и Магнитогорск получают кислород и еще не превратились в «газовую камеру».

Кроме того, один из собеседников издания Ильнур Гиляжев сообщил, что, предположительно, на месте разработки карьера раньше находилось советское хранилище ядерных отходов. На территории стояли таблички «Радиация», которые позже пропали. Недавно мужчина участвовал в походе в Салават Совхоз, где были плакаты с предупреждением о радиации. Живущие там временные рабочие рассказали активистам, что перед приездом журналистов их убрали.

«Если там начнутся работы, вернется тяжелая техника, народ пойдет на большее. Мы не отступим…Власть должна принимать взвешенные решения — отозвать лицензию, которую выдали«Русской медной компании», — сказала Рамазанова.

В комментарии, который «Русская медная компания» направила Ленте.Ру, говорится, что решение о прекращении работ в данном районе уже принято. Это связано с остановкой геологоразведки на Салаватском участке недр по обращению главы Абзелиловского района и, как следствие, недостаточности необходимых для проектирования данных. «Русская медная компания» заявляет о невозможности продолжения работ по дальнейшему освоению месторождения и проектированию строительства на его территории горно-обогатительного комбината», — говорится в документе.

Ранее после возмущения местных жителей власти республики запретили «Башкирской содовой компании» (БСК) разрабатывать шихан Куштау, который стал памятником природы. В вопрос лично вмешался президент России.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us