Жители Башкортостана вышли на шестой народный сход против разработки горы Крыктытау и строительства медного горно-обогатительного комбината«Русской медной компанией»,пишет Лента.Ру со ссылкой на«Верстов.Инфо».

В акции приняли участие около двух тысяч человек, которые потребовали признать горный хребет особо охраняемой зоной. Эколог, ведущий программы «Зеленый остров»Александр Сидельников отметил, что в случае начала работ в районе в воду попадут медь, сурьма и мышьяк. Произойдет экологическая катастрофа.

На горе берут свои истоки реки Малый и Большой Кизил. Вдоль их берегов расположено более 40 поселений республики и Челябинской области с общим населением в 500 тысяч человек.

Одна из лидеров экологического движения Зиля Рамазанова добавила, что на Крыктытау растут хвойные леса, благодаря которым соседние районы и Магнитогорск получают кислород и еще не превратились в «газовую камеру».

Кроме того, один из собеседников издания Ильнур Гиляжев сообщил, что, предположительно, на месте разработки карьера раньше находилось советское хранилище ядерных отходов. На территории стояли таблички «Радиация», которые позже пропали. Недавно мужчина участвовал в походе в Салават Совхоз, где были плакаты с предупреждением о радиации. Живущие там временные рабочие рассказали активистам, что перед приездом журналистов их убрали.

«Если там начнутся работы, вернется тяжелая техника, народ пойдет на большее. Мы не отступим…Власть должна принимать взвешенные решения — отозвать лицензию, которую выдали«Русской медной компании», — сказала Рамазанова.

В комментарии, который «Русская медная компания» направила Ленте.Ру, говорится, что решение о прекращении работ в данном районе уже принято. Это связано с остановкой геологоразведки на Салаватском участке недр по обращению главы Абзелиловского района и, как следствие, недостаточности необходимых для проектирования данных. «Русская медная компания» заявляет о невозможности продолжения работ по дальнейшему освоению месторождения и проектированию строительства на его территории горно-обогатительного комбината», — говорится в документе.

Ранее после возмущения местных жителей власти республики запретили «Башкирской содовой компании» (БСК) разрабатывать шихан Куштау, который стал памятником природы. В вопрос лично вмешался президент России.