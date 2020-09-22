Известный российский предприниматель и владелец английского клуба «Челси» Роман Абрамович переводил миллионы долларов организации, которая поддерживает строительство незаконных израильских поселений в Восточном Иерусалиме, утверждают журналисты, которые накануне получили доступ к секретным данным FinCEN - специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с отмыванием незаконно полученных средств.

Как передает «Русская служба BBC», в период с 2006 по 2018 год Leiston Holdings и еще три офшорные компании, принадлежавшие Абрамовичу, перевели не менее 100 миллионов долларов компании «Элад».

Помимо спонсирования поселений праворадикалов, организация также руководит проведением археологических раскопок на территории иерусалимского района под названием «Город Давида». Они призваны подкрепить сионистскую мифологию о принадлежности города и палестинских земель.

Согласно нормам международного права, отмечает BBC, «Город Давида» находится на оккупированной территории, и ведение раскопок в этом месте расценивается как незаконное – так же, как и содействие его заселению.

Представители «Элада» заявляют, что никогда не скрывали источники своего финансирования. По их словам, организация, отстаивающая израильское видение истории Палестины и Иерусалима, соблюдает все законы еврейского государства. В ее отчетах действительно упоминаются компании, принадлежащие Абрамовичу, который в 2018 году получил гражданство Израиля.

Пресс-секретарь российского бизнесмена, со своей стороны, пояснил, что Абрамович – «преданный и щедрый сторонник Израиля и иудейских общин». Он пожертвовал более 500 миллионов долларов на поддержку здравоохранения, науки, образования и еврейских общин в Израиле и других странах.

Израиль объявил Восточный Иерусалим, в котором расположен Старый город и святыни иудаизма, христианства и ислама, своей территорией. Тель-Авив проводит там целенаправленную кампанию по уничтожению арабо-мусульманского и арабо-христианского наследия. Международное сообщество осуждает политику оккупации и любые попытки изменения исторически сложившегося характера и облика Иерусалима.