ТУРЦИЯ
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Макрон: ЕС готов к диалогу с Турцией
«Мы уважаем Турцию и готовы к диалогу с ней по вопросу Восточного Средиземноморья , - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее отказался считать Анкару партнером Европы в регионе
Макрон: ЕС готов к диалогу с Турцией
Фото: Reuters / Others
23 сентября 2020 г.

Евросоюз готова к диалогу с Турцией по вопросу Восточного Средиземноморья, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы уважаем Турцию. Мы готовы к диалогу. Но мы ожидаем, что Турция будет уважать европейский суверенитет и международное право и предоставит разъяснения относительно своих действий в Ливии и Сирии», - сказал Макрон, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Нам необходимо уважение международного права и сотрудничество, уважение между союзниками», - добавил он.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с французским коллегой, в ходе которого стороны обсудили отношения Турции с Францией и Европейским Союзом, а также региональные проблемы с акцентом на ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Президент Эрдоган отметил, что причиной напряженности в регионе является игнорирование законных прав Турции и турок-киприотов. По его словам, поддержка Францией максималистских претензий и шагов Греции и Южного Кипра, способствующих эскалации напряженности, вызывает недоумение.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара ожидает от Франции осмотрительного и конструктивного подхода к процессу урегулирования споров в регионе. При этом он отметил важность устойчивого использования механизма консультаций и контактов между Турцией и Францией.

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция больше не является партнером в Восточном Средиземноморье, подчеркнув, что голос Европы в отношении Анкары должен быть «более единым и четким».

В последние недели резко обострились отношения между Афинами и Анкарой после того, как турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе близ собственной территории, который Греция односторонне объявила своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ).

ИСТОЧНИК:AA
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