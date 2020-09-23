Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске, передает «Медуза», ссылаясь на государственное агентство «Белта».

Как отмечает издание, на мероприятие были приглашены около сотни человек, в частности, высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Инаугурация не транслировалась по телевидению, не анонсировалась заранее, подготовка к ней также не афишировалась. Во время церемонии Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на конституцию, а затем произнес речь на русском.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу», - сказал Лукашенко.

Он назвал инаугурацию «днем общей победы»с собравшимися и отметил «стойкость, мужество и монолитность» государственных служащих. После этого председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение главы государства, пишет «Белта».

Официальные представители нескольких европейских стран (Германия, Дания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия) уже выступили с заявлением об отказе признавать легитимность Лукашенко. Лидер Литвы Гитанас Науседа заявил, что «президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Их результат незаконен. Никакая церемония - помпезная или секретная - не изменит этого неоспоримого факта».

Беспрецедентные в истории Беларуси протесты и политические забастовки начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,9%. Штаб Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. После анонсирования первых результатов по всей стране вспыхнули массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных и независимых повторных выборов.