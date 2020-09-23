Трудовым мигрантам из Узбекистана, работающим в России, планируют предоставить бесплатную возможность обучаться русскому языку и профессиональным предметам, передает агентство РИА «Новости».

Как сообщается, образовательная инициатива принадлежит Министерству занятости и трудовых отношений Узбекистана.

«Министерство занятости и трудовых отношений в сотрудничестве с ассоциацией Worldskills Uzbekistan, Союзом Worldskills Russia и Российским университетом дружбы народов (РУДН) реализует проект по бесплатному профессиональному обучению трудовых мигрантов из Республики Узбекистан», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проект, в рамках которого будут организованы бесплатные ежедневные месячные и двухмесячные курсы по изучению русского языка и освоению профессий, востребованных на российском рынке труда, будет реализован в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

После окончания учебного курса, отметили в Минзанятости, будет выдаваться Skills Passport (паспорт компетенций), подтверждающий прохождение обучения по стандартам Worldskills с указанием уровня квалификации.

По официальным данным правительства Узбекистана, на заработках за пределами страны, население которого составляет более 34 миллионов человек, находятся около 2 миллионов граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе - порядка 1,5 миллиона в России.