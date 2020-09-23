Верховный суд Хакасии приговорил бывшего начальника отдела наркоконтроля республиканского управления МВД Юрия Зайцева к 8 годам колонии общего режима за получение взятки и разглашение государственной тайны, сообщает «Медуза» со ссылкой на «Тайга.Инфо».

Бывшего полицейского также лишили звания подполковника, обязав при этом выплатить штраф в размере 156 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать приговор.

По версии правоохранителей, в декабре 2018 года экс-сотрудник полиции вступил в переписку с оператором одного из интернет-магазинов, занимавшегося сбытом наркотиков. С ним Зайцев договорился за взятку в биткоинах задержать похитившего у оператора часть наркотиков сбытчика, а затем привлечь его к уголовной ответственности. Кроме того, он предположительно передавал продавцу информацию о планируемых задержаниях.

Дело на бывшего полицейского было заведено в марте 2019 года. Незадолго до этого, как утверждала его жена, Зайцев узнал, что его руководство занимается крышеванием наркобизнеса через интернет-магазины. Он потребовал прекратить это, но в ответ его уволили за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Затем полицейский оспорил увольнение в суде, но проиграл иск.

Информацию о том, что он получил взятку от наркодилера, рассказывала жена Зайцева, следователи получили от начальника управления наркоконтроля МВД по Хакасии Евгения Лысых – именно его Зайцев и заподозрил в причастности к наркоторговле.

В ноябре 2019 года Зайцев обратился к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о преступной схеме. После этого против него возбудили дело о разглашении государственной тайны, обвинив в демонстрации на камеру фрагмента засекреченной переписки с наркодилером. После публикации видеообращения экс-полицейского перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.