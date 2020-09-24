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Турция - третья по объемам гуманитарной помощи Таджикистану страна
За первое полугодие 2020 года гуманитарную помощь Таджикистану объемом в 33 612 800 долларов оказали 54 страны
Турция - третья по объемам гуманитарной помощи Таджикистану страна
Турция - третья по объемам гуманитарной помощи Таджикистану страна / Others
24 сентября 2020 г.

Турция вошла в число стран, оказавших наибольшую гуманитарную помощь Таджикистану с начала года, сообщает Anadolu co ccылкой на информацию Статистического управления Таджикистана.

По данным управления, в январе - августе 2020 года гумпомощь Таджикистану объемом в 33 612 800 долларов оказали 54 страны. За указанный период в страну было поставлено 14,2 тысячи тонн гуманитарного груза, в частности, продукты питания и медикаменты.

Среди стран-доноров наибольшая доля выделенной Таджикистану гуманитарной помощи приходится на Китай – 41,3%. Следом идут Узбекистан (12,3%) и Турция (11,7%).

В 2019 году Таджикистан получил гуманитарную помощь у 55 стран на общую сумму 54,7 миллиона долларов.

В целом, Турция в период пандемии направила медицинскую помощь для борьбы с распространением СOVID-19 в более 130 стран мира.

Кроме того, страна осуществила самую крупную в своей истории операцию по вывозу граждан из-за рубежа. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, на родину были доставлены более 90 тысяч граждан из 130 государств. Анкара также способствовала и координировала процесс вывоза более 230 тысяч иностранцев из Турции.

ИСТОЧНИК:AA
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