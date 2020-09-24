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Саудовская Аравия поэтапно возобновляет паломничество с 4 октября
На первом этапе ежедневное количество паломников будет составлять 6000 человек, включая граждан Саудовской Аравии и иностранцев. С 1 ноября их число планируется увеличить до 20 000 в день
Саудовская Аравия поэтапно возобновляет паломничество с 4 октября
Фото: Reuters / Others
24 сентября 2020 г.

Власти Саудовской Аравии с 4 октября планируют постепенно возобновлять паломничество к находящимся в стране святыням ислама, которое было приостановлено в марте этого года из-за распространения пандемии COVID-19. Об этом сообщает CentralAsia.Mediacо ссылкой на издание Le Figaro, цитирующее заявление МВД саудовского королевства. По данным ведомства, на первом этапе ежедневное количество паломников будет составлять 6000 человек, включая граждан Саудовской Аравии и иностранцев. С 1 ноября их число планируется увеличить до 20 000 в день. Основной прирост паломников ожидается из-за границы.

Ранее в июне власти королевства сообщали, что только ограниченному количеству паломников – до 1000 человек, которые уже находятся внутри государства, будет дозволено участвовать в хадже.

«В связи с пандемией COVID-19 и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в этом году состоится с участием ограниченного числа паломников различного гражданства, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей», - отмечалось в постановлении Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

При это были объявлены специальные правила совершения паломничества в целях предотвращения распространения коронавируса. В соответствии с нововведениями, оказались отменены любые массовые собрания и мероприятия, а также введен запрет на прикасание к Каабе. Паломники должны были соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга во время ритуалов, включая коллективные молитвы и обход вокруг Каабы (таваф), а также в обязательном порядке носить маски.

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ИСТОЧНИК:TRT Russian
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