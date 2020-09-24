Казахстан официально отменил смертную казнь, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел страны.

Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, был подписан в штаб-квартире ООН постоянным представителем Казахстана при организации Кайратом Умаровым.

Решение о присоединении к протоколу об отмене смертной казни ранее озвучил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он заявил, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

«Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», - отметили тогда представители МИД Казахстана.

В стране с 2003 года действует бессрочный мораторий на смертную казнь. С 2004 года, вместо нее, применяется пожизненное лишение свободы.

Как пишет «Новая газета»со ссылкой на Tengrinnews, до введения моратория с 1990 года в Казахстане было исполнено 536 смертных приговоров. Сейчас в заключении в республике содержится всего один смертник Руслан Кулекбаев, который в 2016 году расстрелял в Алма-Ате 10 человек.

На сегодняшний день единственной страной в Центральной Азии, где смертная казнь сохраняется в уголовном законодательстве, остается Таджикистан. Такая мера наказания предусмотрена за тяжкие убийства, терроризм, изнасилование, геноцид и биоцид.

В стране с июня 2004 года действует мораторий на смертную казнь. Осужденному на высшую меру заменяют наказание на лишение свободы сроком от 25 лет вплоть до пожизненного заключения.

Международное сообщество и правозащитники неоднократно призывали власти Таджикистана полностью отменить смертную казнь не только де-факто, но и де-юре.