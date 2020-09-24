Российские бомбардировщики поразили в Беларуси условные цели

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22 выполнили учебно-боевые задачи на полигоне Ружанский в Беларуси. После бомбометаний самолеты вернулись на аэродром Шайкова в РФ. Всего в российско-белорусских учениях «Славянское братство-2020» задействовано 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники. Совместные тренировки начались 22 сентября и продлятся до 26 сентября. #Беларусь #Россия #учения