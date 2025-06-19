Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с угрозой в адрес Тегерана после того, как иранские ракеты повредили больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева.

«Сегодня утром террористические диктаторы из Ирана нанесли ракетные удары по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве и по гражданским районам в центре страны», — написал он в соцсети X.

«Мы заставим тиранов в Тегеране заплатить высокую цену», — добавил Нетаньяху, не уточнив, какие меры может предпринять Израиль в ответ.

Более 20 баллистических ракет были выпущены Ираном по территории Израиля в ответ на удары по ядерной и военной инфраструктуре.

Израильские системы ПВО пытались перехватить ракеты, однако как минимум четыре из них достигли целей. В центральной части страны удары пришлись по Тель-Авиву, Рамат-Гану и Холону. На юге ракета упала в городе Беэр-Шева — на территорию больницы «Сорока».

По предварительным данным, при прямом попадании ранены не менее 47 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Начаты поисково-спасательные работы.