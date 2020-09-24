Управление по связям с ближним зарубежьем Администрации президента России, которое возглавляет генерал разведки Владимир Чернов, вербует политиков в Азербайджане и следит за премьером Армении Николом Пашиняном при помощи кураторов, в то время как в Ереване сетью прокремлевских активистов руководит советник самого Чернова Дмитрий Аванесов. Об этом пишет The Insider сo ccылкой на расследование Центра «Досье», посвященное тому, как Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран.

Как отмечается в материале «Досье», «в Армении действует целая сеть «друзей России» - как открытых, так и глубоко законспирированных». Они работают почти во всех государственных учреждениях - правительстве, парламенте, спецслужбах и МИДе.

Например, говорится в расследовании, в качестве кремлевского агента работает некая Светлана Максимова. А за каждым шагом Пашиняна тщательно следит другой куратор из Еревана под псевдонимом «Кандидат».

В качестве подтверждения присутствия в высших политических кругах Армении, в частности, в Службе национальной безопасности (СНБ) агентов Кремля, «Досье» приводит несколько примеров. Например, бывший глава СНБ Карлос Петросян после отставки в 2004 году получил российское гражданство и теперь живет в московском Доме композиторов в квартире стоимостью 200 миллионов рублей. По информации издания, Петросяну, в соответствии с секретным распоряжением президента России Владимира Путина, также выделили бывшую дачу КГБ в подмосковной Малаховке.

Артура Ванецяна, который прослужил на этом же посту чуть более года, а затем перешел в оппозицию к Пашиняну, в последнее время часто видят в Москве в окружении влиятельных бизнесменов, спонсирующих «Лазаревский клуб». В эту организацию входят прокремлевские активисты из Армении.

В расследовании также упоминается связь генерала Чернова с основателем партии «Процветающая Армения» и президентом Национального олимпийского комитета страны Гагиком Царукяном. Среди документов российского генерала была обнаружена копия паспорта Царукяна. В феврале 2019 года его партия подписала протокол о сотрудничестве с «Единой Россией».

Репутация Царукяна оставляет желать лучшего - его биография пестрит множеством не самых приятных эпизодов. Он был осужден, а впоследствии оправдан, за групповое изнасилование, а Никол Пашинян обвинял его во взрыве своего автомобиля. Помимо этого, он подозревается в даче взяток на парламентских выборах 2017 года. Ранее законодательный орган республики лишил его депутатской неприкосновенности и дал разрешение на арест.

И если в Армении работа «друзей России» четко отлажена, то в Азербайджане генерал Чернов и его команда столкнулись с некоторыми сложностями. Среди рабочих документов Чернова Центр «Досье» обнаружил докладную записку о положении дел в республике с прокремлевскими неправительственными организациями (НПО) и рекомендациями по усилению их деятельности в интересах Кремля.

«Стоит отметить, что активных и заинтересованных в регулярной работе российских НПО в Азербайджане нет. Общественные организации соотечественников не участвуют в пропаганде российских интересов, а также полностью находятся под контролем властей Азербайджана», - сказано в документе.

В заключении указано, что в этой связи «требуется оптимизировать и систематизировать работу с организациями соотечественников, при необходимости произвести рокировку среди их глав».

В связи со сложной ситуацией, пишет издание, Чернов решил в Азербайджане сделать упор на молодежь. Так, к примеру, в 2017 году в Баку прошло экспертное заседание «Молодежь России и Азербайджана: традиционные ценности - ориентир в будущее», на котором присутствовал офицер ГРУ Валерий Чернышов. Также по инициативе Чернова в 2018 году в Баку открылась выставка, посвященная покойному отцу действующего президента: «Гейдар Алиев. Личность. Миссия. Наследие».

Кроме того, из найденных отчетов видно, что в настоящее время Азербайджаном «занимаются» научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Николай Силаев, генеральный директор Информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Исмаил Агакишиев, глава политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова и политтехнолог Сергей Михеев, благодаря которому Кремль также курирует Альянс патриотов Грузии.

Примечательно, что среди документов генерала Чернова также обнаружился список из 76 граждан Азербайджана, которых предположительно планируется использовать в интересах Кремля. В списке указаны имена и фамилии политиков, общественных деятелей, журналистов, политологов, деканов университетов и даже студентов.

Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами было основано в 2005 году. Помимо «налаживания связей» и «проработки материалов», в число основных задач входит информирование главы РФ Владимира Путина о положении дел в Армении, Азербайджане, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Молдове, Казахстане и странах Прибалтики.