Над Киевом заметили конвертопланы США

Конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении США, заметили в небе над Киевом. Это часть совместных военных учений Украины, США, Великобритании и других стран «Объединенные усилия-2020». В рамках проекта над Киевом, Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами летают американские ядерные бомбардировщики Б-52 и транспортные воздушные судна. Параллельно подразделения десантно-штурмовых войск Украины вместе с партнерами из НАТО отрабатывают форсирование реки Днепр. На полигоне «Широкий Лан» впервые испытали противотанковый ракетный комплекс Javelin. Всего в учениях принимают участие 12 тысяч военнослужащих. #НАТО #Киев #конвертопланы