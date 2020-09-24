ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Над Киевом заметили конвертопланы США
Конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении США, заметили в небе над Киевом. Это часть совместных военных учений Украины, США, Великобритании и других стран «Объединенные усилия-2020». В рамках проекта над Киевом, Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами летают американские ядерные бомбардировщики Б-52 и транспортные воздушные судна. Параллельно подразделения десантно-штурмовых войск Украины вместе с партнерами из НАТО отрабатывают форсирование реки Днепр. На полигоне «Широкий Лан» впервые испытали противотанковый ракетный комплекс Javelin. Всего в учениях принимают участие 12 тысяч военнослужащих. #НАТО #Киев #конвертопланы
Над Киевом заметили конвертопланы США / Others
24 сентября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us