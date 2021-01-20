Переговоры о мире на Донбассе блокирует противоположная сторона Выборы на Донбассе могут пройти в начале следующего года, если Верховная Рада примет отдельный закон. Об этом TRT на русском рассказал глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы первый президент страны Леонид Кравчук. По его словам, на данный момент переговоры блокируются из-за отсутствия решения по этому вопросу, в частности, не рассматриваются списки на обмен пленными. / Others