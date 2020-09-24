Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании во время пандемии, рассказал в интервью телеканалу РБК. Агаларов-младший. Потери группы от ограничений, связанных с COVID-19, оцениваются в 5 млрд руб.

«Мы с моим отцом Аразом Агаларовым, владельцем всей группы компаний, взяли личные кредиты, большую сумму взял он», — рассказал Эмин. Он уточнил, что кредиты в рублях и в долларах бизнесмены взяли как физлица. Одной из причин оформления кредита на себя Агаларов назвал то, что банки сейчас неохотно кредитуют бизнес. Бизнесмен уточнил, что кредиты были необходимы, в первую очередь, для того, чтобы справиться с обязательствами перед Сбербанком, а также достроить проекты, в которые уже были вложены деньги.

Агаларов не назвал сумму взятых кредитов, но уточнил, что на каждый из трех торговых центров Vegas, которыми владеет компания, ранее было взято по займу на более чем $300 млн.

В пресс-службе Crocus Group уточнили, что Эмин Агаларов взял кредит в 100 млн руб., сумму кредита Агаларова-старшего в группе не раскрыли.

В апреле Эмин заявил Forbes, что «подушка безопасности» Crocus Group исчисляется неделями. Два месяца спустя, Агаларов-младший, известный также как певец и музыкант, рассказал о продаже трех личных машин из-за кризиса с COVID-19. Бизнес Crocus Group переживает непростые времена и даже если продать все оставшиеся у него автомобили, то этих денег не хватит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, отметил предприниматель.

Араз Агаларов занял 55-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes от апреля с. г. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $1,7 млрд. Эмин вошел в список 40 самых успешных звезд России до 40 лет, заняв 29-е место с доходом $3,1 млн за год.