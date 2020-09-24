24 сентября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Недовольных тайной инаугурацией Лукашенко разгоняли по всей Беларуси
Белорусские силы безопасности стреляли из водометов, чтобы разогнать толпу протестующих. Тысячи людей вышли на улицы Минска и других городов страны против внезапной тайной инагурации президента Александра Лукашенко. По последним данным, 364 участника оппозиционных демонстраций были задержаны. #Инагурация #Беларусь #задержания
Недовольных тайной инаугурацией Лукашенко разгоняли по всей Беларуси / Others
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