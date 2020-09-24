Египет продолжают сотрясать уличные протесты с требованием отставки действующего президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, сообщает Daily Sabah.

Митинги были организованы в ответ на призыв проживающего в Испании оппозиционного активиста Мухаммада Али к массовым демонстрациям и акциям неповиновения в стране.

В видеороликах, распространяемых в социальных сетях, протестующие выкрикивают лозунги, призывающие ас-Сиси уйти в отставку. Некоторые демонстранты были замечены в поджоге полицейской машины, другие забрасывали камнями силовиков.

Десятки демонстраций состоялись в аль-Басатин в южной части Каира и в нескольких других соседних районах. Кроме того, протестующие прошли маршем через Маади, район, в котором находятся посольства, а также Мадинат-Наср в пригороде столицы.

Как сообщает оппозиционный сайт «Расд», акции протеста продолжались в ночь на среду в различных городах Египта. Волна протестов, получивших название «Сентябрьский бунт», охватила города Бени-Суэйф и Гиза.

В ходе акций в одном из кварталов Бени-Суэйфы, протестующие скандировали «Проваливай Сиси!» и «Почему молчите, египтяне?». В квартале Атыф в Гизе акция протеста прошла под лозунгом «Революция продолжается».

Протестующие выразили недовольство экономической ситуацией в стране, требуя отставки президента.

Власти страны ужесточили меры безопасности после того, как бежавший в Испанию оппозиционер и бизнесмен Мухаммед Али призвал к антиправительственным митингам в ознаменование годовщины масштабных протестов в прошлом году.

Во время демонстраций 2019 года сотрудники силовых структур в Египте массово арестовывали людей на том основании, что они якобы являлись членами движения «Братья-мусульмане». В результате были убиты более шести человек.

По данным египетских СМИ, во время протестов были арестованы более 1200 человек. Однако активисты и правозащитники утверждают, что это число намного больше, поскольку сотни задержанных людей не были зарегистрированы полицией.

Как отмечает Daily Sabah, Абдель Фаттах ас-Сисси пришел к власти благодаря «щедрой поддержке», в частности, со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Это произошло после того, как в 2013 году он совершил кровавый военный переворот против Мухаммада Мурси, первого демократически избранного президента страны после 30-летнего авторитарного правления Хосни Мубарака.

В июне 2019 году Мурси, который в последние годы находился в заключении, подозрительно скончался во время судебного процесса.

После свержения законной власти тысячи людей вышли на улицы, сотни из них были убиты на площади у мечети Рабиа аль-Адавия за одну ночь. Репрессии оправдывались необходимостью «сохранения порядка». Это стало началом жестких преследований всех, кто выступал против ас-Сиси.

Египет - одна из основных стран-нарушителей прав человека. По словам правозащитников, обеспокоенных ситуацией в АРЕ, где в тюрьмах содержатся тысячи ни в чем не повинных людей, с 2015 года количество казней выросло до беспрецедентного уровня.