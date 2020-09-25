80-я годовщина Битвы за Британию

Три истребителя «Спитфайр» и один «Харрикейн» совершили облет Лондона по случаю 80-й годовщины Битвы за Британию. На кадрах Министерства обороны Великобритании столица страны видна из кабины самолета времен Второй мировой войны. Авиационное сражение шло с июля по октябрь 1940. Потери британских ВВС составили 540 летчиков и 1744 единиц боевой техники. Всего было сбито более 1900 самолетов нацистской Германии. #Великобритания #самолеты #ВтораяМироваяВойна