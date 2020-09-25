ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Москве проходит международный интерактивный фестиваль современного искусства
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest 2020 в этом году представил более 400 работ в области живописи и скульптуры из 22 стран. Многие экспонаты можно увидеть только с помощью смартфона. За три дня фестиваль посетили более 20 тыс человек. #ArtlifeFest2020 #фестивальсовременногоискусства #международныйфестивальискусств
В Москве проходит международный интерактивный фестиваль современного искусства / Others
25 сентября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us