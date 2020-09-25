В Москве проходит международный интерактивный фестиваль современного искусства

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest 2020 в этом году представил более 400 работ в области живописи и скульптуры из 22 стран. Многие экспонаты можно увидеть только с помощью смартфона. За три дня фестиваль посетили более 20 тыс человек. #ArtlifeFest2020 #фестивальсовременногоискусства #международныйфестивальискусств