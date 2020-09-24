ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Денвере в толпу протестующих въехала машина
США вновь охватили беспорядки. Сразу в нескольких городах люди вышли на протесты после решения суда не предъявлять обвинение трем полицейским, которые в марте застрелили 26-летнюю афроамериканку Бреонну Тейлор. #США #протесты #беспорядки
США вновь охватили беспорядки. Люди вышли на протесты после решения суда не предъявлять обвинение трем полицейским, которые в марте застрелили 26-летнюю афроамериканку Бреонну Тейлор. / Others
24 сентября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us