24 сентября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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В Денвере в толпу протестующих въехала машина
США вновь охватили беспорядки. Сразу в нескольких городах люди вышли на протесты после решения суда не предъявлять обвинение трем полицейским, которые в марте застрелили 26-летнюю афроамериканку Бреонну Тейлор. #США #протесты #беспорядки
США вновь охватили беспорядки. Люди вышли на протесты после решения суда не предъявлять обвинение трем полицейским, которые в марте застрелили 26-летнюю афроамериканку Бреонну Тейлор. / Others
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