В Москве резко выросло число случаев заболеваемости коронавирусом, из-за чего пенсионеров и жителей столицы с хроническими болезнями попросили быть осторожнее и самоизолироваться, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на публикацию мэра столицы Сергея Собянина в блоге.

«По мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, - является очень опасным и может иметь тяжелые последствия», - написал он.

Собянин обратился к москвичам, в частности к уязвимым группам населения, с просьбой ограничить контакты и по возможности не выходить из дома. Работающим гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на дистанционный режим или взять отпуск. При выходе на улицу необходимо надевать маску и перчатки. Новые правила вступят в силу с 28 сентября.

Ранее за несоблюдение масочного режима был оштрафован на 1 миллион рублей один из крупнейших торговых центров Москвы - Центральный универсальный магазин (ЦУМ). В ходе специальных проверок в столице за нарушения также были закрыты 43 крупные торговые точки, включая часть сетевых супермаркетов «Перекресток» и «Магнолия».

Заболеваемость COVID-19 в России с середины сентября вновь начала расти. В Москве за последние сутки коронавирус выявили у 1560 человек. Последний раз более 1,5 тысячи зараженных в столице фиксировали в середине июня.