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Казахстанец осужден за участие в войне в Донбассе
При назначении наказания суд счел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, признание обвиняемым вины, чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного преступления, а также отсутствие судимости
Казахстанец осужден за участие в войне в Донбассе
Фото: Yandex Maps / Others
25 сентября 2020 г.

Алмалинский районный суд Алматы приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на востоке Украины, сообщает Zakon.Kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Гражданин Казахстана признан виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах и осужден по статье 172 УКРК. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В сообщении суда говорится, что подсудимый с сентября 2014 по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества принимал участие в военных действиях в составе формирований пророссийских боевиков из самопровозглашенной Луганской народной республики и Донецкой народной республики против находящихся в данном регионе Вооруженных сил Украины.

При назначении наказания суд счел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, признание обвиняемым вины, чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного преступления, а также отсутствие судимости.

Конфликт в Донбассе начался после аннексии РФ Крыма в 2014 году. В результате военных действий погибли более 10 тысяч граждан Украины, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллиона стали внутренне перемещенными лицами.

ЕС, США, Япония и многие другие страны в ответ на поддержку пророссийских боевиков ввели в отношении Москвы секторальные и персональные экономические санкции.

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