Среди большого числа иностранцев, проживающих в России, жительницы страны отдают предпочтение туркам.

Согласно данным столичного управления ЗАГС, с начала 2020 года 81 девушка выбрала себе мужа из Турции. Далее в рейтинге популярности среди представителей стран дальнего зарубежья следуют уроженцы Нигерии (63) и Вьетнама (54). Также москвички выходили замуж за американцев (47), британцев (42), итальянцев (41) и израильтян (40), кубинцев (35) и немцев (32).

Всего за указанный период в Москве зарегистрировано более 6 тысяч браков с иностранцами. «Браки с гражданами ближнего и дальнего зарубежья составляют около 15% от общего числа. Среди иностранных граждан больше женихов, чем невест», - отмечаетcя в заявлении пресс-службы московского ЗАГСа.

Иностранных невест столичные женихи выбирали среди гречанок (66), жительниц Вьетнама (50), Нигерии (15), Латвии и Эстонии (по 9), Германии и Кубы (по 8).

В пресс-службе добавили, что среди иностранных граждан невесты являются гражданками около 60 разных стран, а женихи представляют примерно 100 различных государств.

При этом не только турецкие мужчины приезжают в Россию в поисках семейного счастья. Многие россиянки также переезжают в Турцию по аналогичной причине. По приблизительным оценкам, в стране проживает более 200 000 «русских» жен, в основном в таких туристических городах, как Анталья.