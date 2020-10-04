Что хранит под водой Анталья?

Более 40 мест для подводного туризма в средиземноморском Каш. Это одно из лучших мест для дайвинга. В его подводном археологическом парке - обломки итальянского военного самолета времен Второй мировой войны, сбитого во время бомбардировки британской базы на острове Меис, точная копию корабля затонувшего 3300 лет назад у берегов Улубуруна, обломки военного грузового самолета С-47 и танк М-48. #дайвинг #Анталья #Каш