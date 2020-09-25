КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Узбекистанцам биометрические паспорта заменят на ID-карты
Новые электронные карты с чипом будут действовать только на территории республики. Для выезда за границу узбекистанцам по-прежнему будет нужен биометрический загранпаспорт
Узбекистанцам биометрические паспорта заменят на ID-карты
Фото: Gazeta.Uz / Others
25 сентября 2020 г.

В Узбекистане в соответствии с указом президента вводится Единая система идентификации личности, которая предусматривает замену с 1 января 2021 года биометрических паспортов на ID-карты, сообщает «Озодлик».

Новые электронные карты с чипом будут действовать только на территории республики. «Биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан образца 2011 года с 1 января 2031 года считается недействительным», – отмечается в сообщении Агентства госуслуг.

Для выезда за границу узбекистанцам по-прежнему будет нужен биометрический загранпаспорт.

До 31 декабря 2022 года карты выдадут на добровольной основе лицам, достигшим 16-летнего возраста. Второй этап охватит период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года. В это время ID-карты будут выдаваться тем лицам, у которых истек срок службы биометрического паспорта.

Срок действия карты новорожденного до 1 года составит 2 года. Карта, выданная ребенку от 1 года до 16 лет, будет действовать 5 лет, лицу от 16 лет и старше – в течение 10 лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us