ПОЛИТИКА
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Россия расширяет персональные санкции против ЕС
Москва приняла решение о «зеркальном» расширении списка представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Это ответ на продление 10 сентября Советом ЕС санкций против целого ряда граждан и компаний РФ, на которые Брюссель возлагает ответственность за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 г. Запрет на въезд и заморозка активов распространяется на 175 физлиц и 44 организации. #Санкции #Россия #Евросоюз
Россия расширяет персональные санкции против ЕС / Others
25 сентября 2020 г.
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