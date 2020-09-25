Россия расширяет персональные санкции против ЕС

Москва приняла решение о «зеркальном» расширении списка представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Это ответ на продление 10 сентября Советом ЕС санкций против целого ряда граждан и компаний РФ, на которые Брюссель возлагает ответственность за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 г. Запрет на въезд и заморозка активов распространяется на 175 физлиц и 44 организации. #Санкции #Россия #Евросоюз