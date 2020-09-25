Депутаты Саратовской думы приняли поправки в Генеральный план города, предполагающие, в том числе, изменение назначения земельного участка, принадлежащего Духовному управлению мусульман области, сообщает Радио Свобода со ссылкой на «Коммерсантъ Саратов».

На этом участке изначально предполагалось возвести мечеть. Но в результате протестов местных жителей по итогам слушаний мэрия признала строительство нецелесообразным. Общественность попросила передать участок под парк или сквер.

Мусульманский центр должен был появиться на историческом месте старинной мечети, построенной в конце XIX века.

Поправки в Генплан одобрили 28 депутатов, один высказался против, один воздержался.

В Саратове на данный момент действует две мечети - Соборная и так называемая старая. В Духовном управлении мусульман области отмечают, что в городе насчитывается не менее 75 тысяч последователей ислама, большинство из них коренные жители и граждане РФ. Мест для проведения коллективных молитв за последние годы стало недостаточно.