ПОЛИТИКА
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Саратовская дума запретила строительство мечети в центре города
Она должна была появиться на месте исторической мечети, открытой в конце XIX века
Саратовская дума запретила строительство мечети в центре города
Первая мечеть была построена в 1894 году / Фото: Idel.Реалии / Others
25 сентября 2020 г.

Депутаты Саратовской думы приняли поправки в Генеральный план города, предполагающие, в том числе, изменение назначения земельного участка, принадлежащего Духовному управлению мусульман области, сообщает Радио Свобода со ссылкой на «Коммерсантъ Саратов».

На этом участке изначально предполагалось возвести мечеть. Но в результате протестов местных жителей по итогам слушаний мэрия признала строительство нецелесообразным. Общественность попросила передать участок под парк или сквер.

Мусульманский центр должен был появиться на историческом месте старинной мечети, построенной в конце XIX века.

Поправки в Генплан одобрили 28 депутатов, один высказался против, один воздержался.

В Саратове на данный момент действует две мечети - Соборная и так называемая старая. В Духовном управлении мусульман области отмечают, что в городе насчитывается не менее 75 тысяч последователей ислама, большинство из них коренные жители и граждане РФ. Мест для проведения коллективных молитв за последние годы стало недостаточно.

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