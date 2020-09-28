ПОЛИТИКА
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Италия вернула Турции 1800-летнюю лидийскую плиту
Каменную плиту с надписями периода Лидийского царства вернули Турции. С 1997 года артефакт находился в Италии под арестом. 1800-летнюю реликвию обнаружили итальянские полицейские по борьбе с контрабандой во время одного из рейдов. Больше 20 лет продолжался суд. В ноябре прошлого года было принято решение вернуть артефакт на историческую родину. #реликвия #лидийскаяплита #1800летняяплита
Италия вернула Турции 1800-летнюю лидийскую плиту / Others
28 сентября 2020 г.
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