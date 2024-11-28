Осенний туман над Донбассом рассеивается, обнажая неприглядную для Украины реальность: российские войска методично продвигаются вперед, занимая один населенный пункт за другим. За последний месяц под контроль Москвы перешло 645 квадратных километров украинской территории. Падение Угледара, который украинские военные были вынуждены оставить, чтобы избежать окружения, стало символом меняющейся динамики конфликта.

«Жизни солдат важнее любых зданий», — сказал президент Зеленский после отступления из Угледара. Но дело не только в зданиях — каждый оставленный город сужает пространство для маневра украинской армии.

По последним данным украинского мониторингового проекта DeepState, российские войска продвинулись сразу в нескольких направлениях: в Курахово, где идут бои за восточную часть города, в районе Раздольного, Новодонецкого и Дальнего. Особую тревогу вызывает ситуация в Ольговском лесу, где, по сообщениям, украинские войска понесли существенные потери.

The New York Times отмечает критическую нехватку у украинской армии пехотинцев и артиллерии для сдерживания российского наступления. При этом российская сторона, по оценкам издания, готова нести «ошеломляющие потери» ради достижения своих целей.

На фоне растущей военной усталости меняется и риторика украинского руководства. В недавнем интервью Fox News президент Зеленский впервые допустил возможность дипломатического решения по Крыму, признав, что Украина не может позволить себе потерять десятки тысяч жизней ради силового освобождения полуострова.

При этом он подчеркнул принципиальную позицию Киева. «Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идет [в том числе] о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем». Однако тут же добавил важную оговорку: «С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года».

Это заметное смягчение позиции украинского лидера перекликается с данными социологов: как стало известно из опроса Gallup, меняются и настроения в украинском обществе. Согласно опросам, уже 52% украинцев поддерживают скорейшее завершение войны путем переговоров — резкий рост с 27% год назад. Доля тех, кто настроен сражаться «до победы», упала с 63% до 38%.

Особенно заметно падение поддержки военного сопротивления в восточных регионах, близких к линии фронта: там лишь 27% респондентов выступают за продолжение борьбы, в то время как 63% хотят окончания войны. Примечательно, что около половины сторонников переговоров готовы рассматривать территориальные уступки, притом что с 2014 года Россия захватила 19% территории Украины.

На протяжении всего конфликта президент Зеленский последовательно просил западных союзников предоставить Украине возможность наносить удары по целям на территории России. «Нам нужны эти дальнобойные возможности не только на разделенной территории Украины, но и на российской территории, чтобы Россия была мотивирована искать мир», — заявил он на встрече в Рамштайне.

И вот теперь, когда победа Киева выглядит все менее вероятной, администрация Байдена неожиданно дает «зеленый свет» на использование ATACMS против целей в России.

Когда в октябре появились первые слухи о возможном участии северокорейских войск в конфликте, многие эксперты сомневались в их боевой ценности из-за отсутствия опыта. Однако теперь, когда США и Украина подтвердили участие военных из КНДР в боевых действиях, оценки меняются. По данным Bloomberg, Пхеньян может направить до 100 000 военных для поддержки российского наступления.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации, именно появление северокорейских войск на украинском фронте стало тем фактором, который подтолкнул Вашингтон к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия. Решение было принято в ответ на развертывание северокорейских войск и призвано предотвратить дальнейшую отправку военных из КНДР.

В то время как Москва ежемесячно рекрутирует около 20 000 новых солдат, не считаясь ни с какими потерями, возникает вопрос: не слишком ли поздно пришло решение о дальнобойном оружии? И не стала ли чрезмерная осторожность Запада тем фактором, которым воодушевилось российское руководство?

Стратегия западной поддержки Украины во многом определялась опасениями возможной ядерной эскалации и превращения конфликта в третью мировую войну. Однако, как показывает практика, излишне осторожные превентивные меры, позволившие России добиться успехов в своем наступлении, не позволили сдержать обострение конфликта.

Оттягивание времени в предоставлении разрешения на удары дальнобойным оружием пришло слишком поздно, чтобы позволить Украине претендовать на решительную победу или отвратить Путина от эскалации. Похоже, именно этой цели и будет служить запоздавшее разрешение на удары — дать Украине возможность избежать поражения, не допустив при этом ее победы.