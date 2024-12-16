Пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адрае опубликовал предупреждение в социальных сетях, обращенное к жителям Южного Ливана. Он призвал их не возвращаться в свои дома в 62 населенных пунктах на границе с Израилем до следующего официального объявления.

Адрае подчеркнул, что движение на юг в указанные районы может быть расценено как угроза и стать целью для израильских сил. Он также поделился картой, обозначающей опасные зоны.

27 ноября между Ливаном и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня. Согласно договоренностям, правительство Ливана обязалось предотвратить любые нападения на Израиль со стороны «Хезболлы» или других вооруженных групп, находящихся на ливанской территории. Израиль, в свою очередь, обязался воздерживаться от военных атак по наземным, морским и воздушным целям на территории Ливана.

Соглашение также предусматривает поэтапное размещение ливанской армии в регионах, ранее оккупированных Израилем, в течение 60 дней. На данный момент ливанская армия продолжает работы по разминированию в южных районах страны.

11 декабря израильская армия объявила о выводе своих сил из населенного пункта Эль-Хиям на юге Ливана. Вслед за этим ливанская армия совместно с силами Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) и при координации с США начала размещение своих подразделений в окрестностях освобожденного региона.

Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает нарушать его условия, регулярно проводя атаки и целенаправленно разрушая дома на юге Ливана.