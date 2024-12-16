ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Израиль жителям юга Ливана: «Не возвращайтесь!»
Израильский представитель армии Авихай Адрае предостерег жителей юга Ливана от возвращения в свои дома
Израиль жителям юга Ливана: «Не возвращайтесь!»
Израиль угрожает ливанским беженцам / Reuters
16 декабря 2024 г.

Пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адрае опубликовал предупреждение в социальных сетях, обращенное к жителям Южного Ливана. Он призвал их не возвращаться в свои дома в 62 населенных пунктах на границе с Израилем до следующего официального объявления.

Адрае подчеркнул, что движение на юг в указанные районы может быть расценено как угроза и стать целью для израильских сил. Он также поделился картой, обозначающей опасные зоны.

27 ноября между Ливаном и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня. Согласно договоренностям, правительство Ливана обязалось предотвратить любые нападения на Израиль со стороны «Хезболлы» или других вооруженных групп, находящихся на ливанской территории. Израиль, в свою очередь, обязался воздерживаться от военных атак по наземным, морским и воздушным целям на территории Ливана.

Соглашение также предусматривает поэтапное размещение ливанской армии в регионах, ранее оккупированных Израилем, в течение 60 дней. На данный момент ливанская армия продолжает работы по разминированию в южных районах страны.

11 декабря израильская армия объявила о выводе своих сил из населенного пункта Эль-Хиям на юге Ливана. Вслед за этим ливанская армия совместно с силами Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) и при координации с США начала размещение своих подразделений в окрестностях освобожденного региона.

Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает нарушать его условия, регулярно проводя атаки и целенаправленно разрушая дома на юге Ливана.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us