ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Журналисты попали под минометный обстрел в азербайджанском селе
Журналисты агентства «Анадолу» попали под обстрел армянской армии в Тертерском районе Азербайджана. Вооруженные силы Армении с 6 утра подвергли интенсивному обстрелу как минимум шесть прифронтовых сел из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. По данным Генпрокуратуры, ранены жители Дашкесанского,Тертерского, Физулинского, Агдамского районов. Все они госпитализированы с различными травмами. #азербайджан #армения #карабах
Журналисты агентства «Анадолу» попали под обстрел армянской армии в Тертерском районе Азербайджана. Вооруженные силы Армении с 6 утра подвергли интенсивному обстрелу как минимум шесть прифронтовых сел из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. По данным Генпрокуратуры, ранены жители Дашкесанского,Тертерского, Физулинского, Агдамского районов. Все они госпитализированы с различными травмами. / Others
27 сентября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us