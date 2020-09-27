27 сентября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Журналисты попали под минометный обстрел в азербайджанском селе
Журналисты агентства «Анадолу» попали под обстрел армянской армии в Тертерском районе Азербайджана. Вооруженные силы Армении с 6 утра подвергли интенсивному обстрелу как минимум шесть прифронтовых сел из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. По данным Генпрокуратуры, ранены жители Дашкесанского,Тертерского, Физулинского, Агдамского районов. Все они госпитализированы с различными травмами. #азербайджан #армения #карабах
Журналисты агентства «Анадолу» попали под обстрел армянской армии в Тертерском районе Азербайджана. Вооруженные силы Армении с 6 утра подвергли интенсивному обстрелу как минимум шесть прифронтовых сел из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. По данным Генпрокуратуры, ранены жители Дашкесанского,Тертерского, Физулинского, Агдамского районов. Все они госпитализированы с различными травмами. / Others
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