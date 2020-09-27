Журналисты попали под минометный обстрел в азербайджанском селе

Журналисты агентства «Анадолу» попали под обстрел армянской армии в Тертерском районе Азербайджана. Вооруженные силы Армении с 6 утра подвергли интенсивному обстрелу как минимум шесть прифронтовых сел из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. По данным Генпрокуратуры, ранены жители Дашкесанского,Тертерского, Физулинского, Агдамского районов. Все они госпитализированы с различными травмами. #азербайджан #армения #карабах