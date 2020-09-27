27 сентября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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На всей территории Азербайджана вводится военное положение
С 28 сентября на всей территории Азербайджана вводится военное положение. Указ об этом подписал Президент Республики Ильхам Алиев. Ранее Министерство обороны Республики опубликовало кадры уничтоженной, а также оставленной армянскими военными боевой техники. #Азербайджан #Минобороны #военноеположение
С 28 сентября на всей территории Азербайджана вводится военное положение. Указ об этом подписал Президент Республики Ильхам Алиев. / Others
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