Вооруженные силы Армении в ходе боев, начавшихся 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха, потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства обороны Азербайджана.

Согласно полученным разведданным, ВС Армении в ходе боев в воскресенье понесли серьезный урон. В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами.

Кроме того, по информации ведомства, в ходе боевых действий в направлении села Талыш погиб командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян, а личный состав войсковой части под его командованием понес большие потери. Также «из-за большого количества раненых в армии врага ощущается нехватка мест в военных госпиталях и гражданских госпиталях, а также нехватка резервов крови в банке крови». «Армянская сторона, как всегда, скрывает от общественности реальные потери своей армии», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

С азербайджанской стороны, согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, в общей сложности шесть азербайджанских гражданских лиц были убиты и 19 ранены с момента начала вооруженного противостояния.

В настоящее время азербайджанская армия продолжает продвигаться в направлении оккупированного Агдеринского района страны. Согласно последним данным Минобороны Азербайджана, стратегические высоты в районе оккупированного селения Талыш Тертерского района страны находятся под контролем. Артиллерийские части и авиация наносят удары по опорным пунктам и огневым точкам противника, вынуждая армянскую армию отступать, говорится в сообщении ведомства.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра

В результате обстрела поселков Гапанлы, Чираклы, Орта Гарванд, Алхамлы, Шукюрбейли и Чоджук Марджанлы среди мирного населения есть убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

По итогам первого дня боев стало известно об освобождении из-под оккупации ряда населенных пунктов Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по государственному телевидению, заявил, что в ходе операции в Карабахе был «нанесен большой урон живой силе и военной технике противника». По его словам, военная провокация Армении была спланированной, и Ереван к ней давно готовился, чему есть масса свидетельств. Алиев выразил уверенность, что контрнаступательная операция «положит конец оккупации азербайджанских территорий».

По словам же премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Азербайджан сам первым объявил войну армянскому народу, который был готов к подобному повороту событий.

В обеих странах и на территории Нагорного Карабаха действует военное положение. Власти Армении объявили о мобилизации офицеров, прапорщиков и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. По решению правительство Азербайджана, в стране также введена частичная мобилизация и приостановлено гражданское авиасообщение.

Реакция мирового сообщества

Мировое сообщество уже выступило с призывом остановить столкновения в Нагорном Карабахе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению боевых действий и деэскалации ситуации в регионе. Он заявил, что крайне обеспокоен возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Генсек ООН осудил использование силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей и последствиями этих событий для гражданского населения.

Гутерриш также отметил важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ и заявил о своей поддержке их работы. Он настоятельно призвал обе стороны к тесному сотрудничеству с ними «в целях срочного возобновления диалога без каких-либо предварительных условий».

Генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич напомнила конфликтующим сторонам о необходимости соблюдать обязательство, которое взяли при вступлении в СЕ как Азербайджан, так и Армения - разрешить конфликт мирным путем, и призвала оба государства сделать все возможное для защиты человеческих жизней и не вступать в военный конфликт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе срочных телефонных переговоров со своими армянским и азербайджанскими коллегами также призвал стороны конфликта «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации».

О конфликте высказался и президент РФ Владимир Путин. В телефонной беседе с Пашиняном он заявил, что нужно не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - прекратить военные действия в регионе.

Решительно осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе Вашингтон, призвав обе стороны «немедленно прекратить насилие, использовать существующие линии прямой связи между ними во избежание дальнейшей эскалации и избегать бесполезной риторики и действий, которые еще более усугубляют напряженность на местах», - говорится в заявлении Государственного департамента.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от Баку и Еревана немедленно отказаться от насильственных действий и перейти к предметным переговорам.

Папа Римский Францискво время воскресной мессы в Ватикане попросил собравшихся на площади Святого Петра помолиться вместе с ним за мир на Кавказе. «Молюсь за мир на Кавказе и прошу конфликтующие стороны совершить конкретные жесты доброй воли и братства, которые могут привести к решению проблем не через использование силы и оружия, но посредством диалога и переговоров», - сказал глава Римско-католической церкви.

Реакция Турции

От руководителей и политиков Турции также продолжает поступать реакция на удары Армении по военным объектам и мирным населенным пунктам Азербайджана.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган

в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым выразил полную поддержку Баку в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Глава Турции подтвердил, что окажет стране любую помощь и назвал Армению главной угрозой стабильности и миру в регионе. Кроме того, Эрдоган призвал армянский народ выразить протест властям страны на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы призываем армянский народ защищать свое будущее от властей и тех, кто использует его как марионетку», – подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что прочный мир и стабильность в регионе возможны только после деоккупации всех азербайджанских земель. «Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и дальше будет своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана», – сказал президент во время выступления в Стамбуле.

Он также подверг критике Минскую группу ОБСЕ за неспособность 30 лет «решить этот вопрос». «Теперь они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили», - добавил турецкий лидер, имея в виду поддержку оказываемую США террористам РПК/ОНС.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калынв Twitter написал, что Армения, совершив нападение на мирные населенные пункты, нарушила перемирие. «Международное сообщество незамедлительно должно сказать «стоп» этой опасной провокации. Мы приносим соболезнования в связи с гибелью наших братьев. Азербайджан не одинок, его полностью поддерживает Турция», - подчеркнул он.

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп отметил, со своей стороны, что Турция продолжит всеми силами поддерживать Азербайджан. «Последние нападения на мирных граждан показали, что Армения представляет угрозу не только для Азербайджана, но для мира во всем регионе. Армения – неисправимое террористическое государство и единственный виновник последствий атаки. Турция продолжит всеми силами стоять на стороне Азербайджана», - указал он.

Фуат Октай,вице-президент Турции,в аккаунте в Twitter резко осудил «подлое нападение Армении, совершенное сегодня утром на территорию Азербайджана». «Множество раз проявивший себя провокатор Армения еще раз показала всему миру, что она понимает в праве, данных обещаниях, перемирии. Пришло время, чтобы международное сообщество увидело это и поняло, кто прав, а кто нет. Турция, как это и необходимо, рядом со своими азербайджанскими братьями», - написал он.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, касаясь провокаций Армении в отношении Азербайджана, заявил, что «самой большой преградой на пути к достижению мира и стабильности на Кавказе является агрессивная позиция Армении». «Она должна немедленно отказаться от агрессии, которая повергнет регион в огонь. Мы осуждаем это подлое нападение и до конца будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в борьбе за защиту территориальной целостности», - сказал он.