Канцлер Германии Ангела Меркель в условиях строгой секретности посетила российского политика Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где он лечился после отравления химическим веществом из группы «Новичок». Об этом сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на еженедельник Der Spiegel.

Как пишет немецкое издание, «столь необычным жестом» Меркель показала солидарность правительства ФРГ с Навальным. Тайный визит к российскому оппозиционеру – еще одно свидетельство того, что в Берлине хотят разобраться в случившемся. Тот факт, что федеральный канцлер лично посетила политика, должно стать для российского правительства сигналом, что власти Германии не пойдут на компромиссы в этом деле, пишет Spiegel.

Алексей Навальный, в свою очередь, подтвердил, что Меркель посетила его в «Шарите», отметив при этом, что не считает эту встречу тайной. По его словам, это была «скорее частная встреча и разговор с семьей». «Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал в своем аккаунте в Twitter Навальный.

Российский оппозиционер уже выписался из клиники, однако, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, он останется в Германии до полного выздоровления, на которое может уйти некоторое время.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он в возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.

14 сентября две специальные лаборатории в Швеции и Франции независимо друг от друга подтвердили, что критик Кремля был отравлен веществом нервно-паралитического действия «Новичок». Международное сообщество призывает Россию провести расследование случившегося и полностью прояснить все обстоятельства случившегося.