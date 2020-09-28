В Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении ситуации в Нагорном Карабахе, важно прекратить боевые действия, цитирует РИА «Новости»пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Сейчас очень важно, в первую очередь, именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват. Россия всегда занимала равновзвешенную позицию. Именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами, и с Арменией, и с Азербайджаном, чтобы урегулировать этот конфликт», - заявил Песков.

На вопрос, контактировала ли Россия с Турцией в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, представитель Кремля ответил положительно. «Вчера были контакты по линии министерств иностранных дел с Анкарой, поэтому здесь российская сторона находится в полном контакте», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Кремль не считает эскалацию насилия в Закавказье чьей-либо спланированной провокацией для оказания какого-либо давления на Россию.

Накануне МИД Армении обвинил Анкару в провоцировании и прямом участии в боевых действиях в зоне карабахского конфликта. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана, в свою очередь, опровергло эту информацию, отметив, что никакого турецкого вмешательства нет.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В результате обстрела поселков Гапанлы, Чираклы, Орта Гарванд, Алхамлы, Шукюрбейли и Чоджук Марджанлы среди мирного населения есть убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Вооруженные силы Армении в ходе боев потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Согласно данным официального представителя Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, в числе потерь ВС Армении на оккупированных азербайджанских землях есть также иностранцы - наемники армянского происхождения из Сирии и других стран Ближнего Востока. Они были привлечены для оказания дополнительной военной поддержки.

«Согласно полученной разведывательной информации, среди потерь противника много наемников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери», - сказал Даргяхлы.

Между тем с азербайджанской стороны, по информации МИД Азербайджана, в общей сложности шесть азербайджанских гражданских лиц были убиты и 19 ранены с момента начала вооруженного противостояния.

По итогам первого дня боев стало известно об освобождении из-под оккупации ряда населенных пунктов Азербайджана.

В обеих странах и на территории Нагорного Карабаха действует военное положение. Власти Армении объявили о мобилизации офицеров, прапорщиков и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. По решению правительство Азербайджана, в стране также введена частичная мобилизация и приостановлено гражданское авиасообщение.