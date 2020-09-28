Агрессия - результат конфликтов внутри Армении

Агрессия со стороны Армении в отношении Азербайджана может быть результатом внутренних конфликтов между политическими элитами страны, считает заведующий кафедры политологии и международных отношений Университета Сютчю Имам в г. Кахраманмараш профессор Тогрул Исмаил. Он категорически предостерег рассматривать нынешнее обострение как войну между странами на международно признанной границе. Баку освобождает свои оккупированные Ереваном территории, заключил эксперт. #ТогрулИсмаил #аналитика #Азербайджан_Армения